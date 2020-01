16/01/2020 | 14:11



Na noite da última quarta-feira, dia 15, Kevinho levantou fortes suspeitas de que está mesmo namorando.

O cantor compartilhou em seus Stories do Instagram diversos vídeos ao lado da modelo Gabriela Versiani, onde os dois aparecem bem juntinhos e em clima de romance. Ao que tudo indica, o funkeiro levou Gabriela para um encontro romântico no restaurante Seo Rosa Gramado, em Campinas, no interior de São Paulo.

Este seria o primeiro relacionamento público de Kevinho após o término de seu namoro com Flávia Pavanelli. E aí, você acha que está rolando?