Bruno Cabrerizo ganha beijos de Carol Castro e mostra novo visual em peça

16/01/2020 | 14:11



Carol Castro prestigiou na noite da última quarta-feira, dia 15, a apresentação do namorado, o ator Bruno Cabrerizo, que está em cartaz com o espetáculo O Marido do Daniel, no Teatro Petra, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro.

A atriz esteve acompanhada do pai, Luca de Castro, que assistiu à peça do genro ao lado da filhota. Nas redes sociais, Carol tietou o amado ao falar do trabalho:

Dirigido pelo mestre Gilberto Gawronski. Imperdível!!! Prepare-se para se surpreender... OBS: meu mino, Bruno Cabrerizo, talentoso-toda-vida, está arrebentando muito! Sou suspeita. Eu sei. Mas vai assistir pra ver se não to falando a verdade...

Ao final do espetáculo, ela ainda trocou beijos, abraços e flores com Cabrerizo, que está até de visual novo, com a cabeça raspada, por conta do personagem.