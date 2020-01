Kim Kardashian comemora aniversário de dois anos de idade de Chicago: Amo ver você crescer

16/01/2020 | 14:10



A família Kardashian estava em clima de festa! Na última quarta-feira, dia 15, Kim Kardashian e Kanye West celebraram os dois anos de idade da filha, Chicago West, com uma festa super especial com o tema da Minnie Mouse!

E, é claro, o evento contou com a presença de todo o clã Kardashian-Jenner. Kylie, por exemplo, tia da pequena, postou algumas fotos com sua própria filha, Stormi, no colo. Estilosíssimas, não?

Kylie ainda mostrou vários detalhes da festa da pequena. Como o grande tema era Minnie Mouse, o bolo, a mesa de sobremesas, os vários doces cor-de-rosa, os cookies e os cupcakes complementaram bem a decoração, hein?

E parecia que Chicago estava realmente curtindo a ocasião. Celebrando muito, a pequena pintou quadrinhos, usou orelhinhas da personagem e ainda fez uma maquiagem facial fofíssima!

Além da festança, em seu perfil pessoal do Instagram, Kim também decidiu fazer uma homenagem para a filha.

Feliz aniversário para a minha pequena Chicago! Eu não consigo nem acreditar que você já tem dois anos de idade! Você traz tanta felicidade para as nossas vidas. Eu amo te ver crescer, todos os dias. Minha garotinha espertinha, atrevidinha e bobinha! A mamãe te ama para sempre, escreveu a empresária, compartilhando cliques super fofos da menina.