Sainz e Brabec mantêm liderança do Dakar a uma etapa do fim

16/01/2020 | 13:32



Aos 57 anos, Carlos Sainz está próximo de vencer o Rally Dakar pela terceira vez, depois de adotar uma pilotagem segura e manter a liderança da disputa entre os carros ao fim da penúltima etapa, realizada nesta quinta-feira.

Um dia depois de abrir uma vantagem de 18 minutos para os rivais Nasser Al-Attiyah e Stephane Peterhansel, Sainz desperdiçou oito minutos dessa dianteira no arenoso percurso de 379 quilômetros de Shubaytah até Haradh.

Peterhansel e Al-Attiyah duelaram por mais de quatro horas antes de Peterhansel

prevalecer por 10 segundos, ganhando uma etapa desta edição do Dakar pela quarta vez. E Sainz, acompanhado pelo navegador Lucas Cruz, veio atrás, em terceiro lugar, mantendo a liderança que assumiu na terceira etapa do Dakar, que venceu em 2010 e 2018. Al-Attiyah, atual campeão, é o segundo colocado na classificação geral, com uma desvantagem de 10min17 para o espanhol e apenas seis segundos à frente de Peterhansel.

Após sofrer uma dupla capotagem na especial da última quarta-feira, o espanhol Fernando Alonso foi oitavo colocado nesta quinta, a 16 segundos de Peterhansel. E ocupa a 13ª posição do Dakar entre os carros.

Nas motos, o norte-americano Ricky Brabec ficou mais perto de ganhar o Dakar pela primeira vez em sua quinta tentativa. Nesta quinta-feira, ele deixou o seu principal rival, o chileno Pablo Quintanilla, acelerar e se afastar em nove segundos do austríaco Matthias Walkner para triunfar pela segunda vez em uma etapa do rali em 2020.

Quintanilla reduziu a vantagem geral de Brabec em 12 minutos, para 13min56. E esse tempo deve ser suficiente parar dar o título ao norte-americano. Já o brasileiro Antonio Lincoln Berroca foi o 67º colocado da 11ª etapa, mesma posição que ocupa na classificação geral.

Na disputa dos caminhões, o russo Andrey Karginov triunfou na especial e está com 39min33 de vantagem para o compatriota Anton Shibalov. Nos quadriciclos, o chileno Ignacio Casale foi o segundo colocado da etapa, a 3min16 do polonês Rafal Sonik e tem 21min16 de frente para o francês Simon Vitse.

O chileno Francisco López Contardo venceu a etapa entre os UTVs, com o norte-americano Casey Currie ocupando a liderança na classificação geral. Ele foi o sétimo colocado na especial e tem vantagem de 45min33 para o russo Sergei Kariakin. Os brasileiros Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin ficaram em 30º lugar no dia. Assim, caíram para a décima posição na classificação geral.

A última etapa do Dakar será disputado nesta sexta-feira com um percurso de 374km entre Haradh e Qiddiya.