Jornal britânico afirma que Neymar flertou com modelo em festa

Mais uma mulher foi apontada como affair de Neymar! Segundo informações do jornal britânico The Sun, o jogador estaria envolvido com a modelo Katerina Safarova, de 21 anos de idade. Uma fonte afirmou ao veículo que os dois fingem ser amigos, mas que na verdade vivem um romance por trás dos holofotes.

- Eu sei que ela esteve com ele há algum tempo. Eles fingiram ser amigos na frente das pessoas, mas todos sabiam que estavam tendo um casinho. Ela até foi a um de seus aniversários em Paris. Ela postou várias fotos com ele. Neymar costuma comentar sobre eles e acho que ela já foi até vê-lo jogar. É óbvio que Safarova gosta do mundo dos holofotes.

O informante ainda explicou o motivo da modelo gostar do mundo dos holofotes; Katerina, inclusive, já participou de um reality show espanhol, chamado La isla de las tentaciones.

- Eu a encontrei um milhão de vezes em festas em Barcelona. Temos alguns amigos em comum. Ela sempre vai a boates onde pessoas famosas ficam. Ela gosta de ser vista e eu a vi com pessoas famosas, estrelas do futebol e pessoas ricas muitas vezes.

O jornal ainda alegou que nenhum dos dois falou sobre os rumores e que Neymar não está namorando ninguém publicamente.

Indireta?

Recentemente, Neymar causou ao brincar com aqueles filtros do Instagram. O jogador respondia à algumas perguntas quando se deparou com a questão Qual o seu maior medo?. O camisa 10 do Paris Saint-Germain, então, respondeu que tinha medo de cobra, e até imitou o bote do animal em vídeo. Acontece que a internet não perdoou e associou a resposta do jogador com a polêmica em torno da acusação de estupro feita por Najila Trindade, no ano passado.

Um usuário do Twitter até chegou a especular:

Alguém entendeu? Tem medo de cobra... Najila.

E aí, você acha mesmo que foi uma indireta?