Glamour Garcia perdeu parte do dedo em agressão de ex-namorado

16/01/2020 | 13:10



Glamour Garcia, conhecida por interpretar a personagem Britney em A Dona do Pedaço, da Rede Globo, estaria vivendo um relacionamento abusivo há tempos, segundo informações de Fabia Oliveira, colunista do jornal O Dia. A notícia veio à tona após ela relatar que sofreu agressões do ex-namorado no último final de semana.

De acordo com a jornalista, Glamour sofreu uma agressão do então namorado na época, Gustavo Dagnese, e acabou perdendo um pedaço do dedo enquanto ainda estava nas gravações da novela. A artista teria dado entrada no hospital com uma falange do dedo arrancada. Na unidade de saúde, afirmou que Gustavo teria batido a porta de casa na mão dela. Às pressas, ela precisou ser submetida a uma cirurgia plástica para reimplantar parte do membro.

Procurada, a assessoria de imprensa de Glamour confirmou as informações.

Além disso, nesta quinta-feira, dia 16, em entrevista ao canal do YouTube de Leda Nagle, Glamour comentou um pouco mais sobre as agressões que sofreu por ser transsexual.

- Tive episódios de violência, sim. Agressão física também. Mas mais no passado. Infelizmente eu vivenciei agressão física lá no passado. São coisas que a gente não espera viver, mas ainda no passado eu acabava esperando. Hoje em dia eu acho, assim, hediondo, eu sempre achei, mas hoje eu acho cada vez mais inadmissível que as pessoas ainda conseguem conviver com esse tipo de coisa. Que as pessoas permitam esse tipo de coisa, contou.

No vídeo, Glamour ainda fala sobre mudanças importantes que passou como mulher trans dentro e fora da novela.