Rafael Cardoso está malhando todos os dias e diz que já ganhou seis quilos para novela

16/01/2020 | 13:10



Rafael Cardoso irá estrear na próxima novela da Rede Globo, Salve-se quem puder, como Renzo, par romântico de Deborah Secco.

Em entrevista ao jornal Extra, o ator revelou que para encarar o desafio de aparecer em diversas cenas sem camisa, ele precisou pegar pesado na academia e - já ganhou seis quilos!

- Tem bastante cena sem camisa, então, foquei na academia, voltei a surfar, correr, me obriguei a fazer isso. Estou malhando todos os dias. Antes, eu malhava duas ou três vezes na semana. Se eu tenho tempo, vou até aos domingos. Malhar se tornou um vício bom para mim. Me exercitar, me cuidar... Comecei a brincar que virou o meu projeto 60 anos. Quero chegar aos 60 bem, poder correr atrás dos meus filhos, jogar um futebol com o Valentin, um vôlei com a Aurora..., conta o ator, referindo-se aos dois herdeiros que tem com a mulher, Mariana Bridi.