Unike: startup promete usar seu rosto para pagar contas, abrir portas e mais

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



16/01/2020 | 12:48



Com soluções tecnológicas baseadas em reconhecimento facial, a Unike, startup da Blockpar, inicia suas operações no Brasil com a intenção de revolucionar os setores de pagamentos, entretenimento, saúde, administradoras de condomínios, shoppings e centros comerciais, varejo e educação.

Na prática, seus produtos conseguem identificar o usuário sem necessidade de qualquer interação feita por ele. O reconhecimento facial é realizado por meio de câmeras distribuídas em um determinado local ou via câmeras dos celulares ou laptops integradas à plataforma desenvolvida pela Unike.



“O brasileiro está acostumado com a identificação biométrica por impressão digital, que é a mais antiga e mais comum forma de encontrar. Apostamos na identificação facial como uma forma fluída e sem filas para que as pessoas possam realizar pagamentos e frequentar inúmeros lugares. A ideia da Unike é gradativamente tornar esse formato de identificação em algo normal do dia a dia das pessoas e das empresas”, comenta André Barretto, CEO da Unike.

Em um primeiro momento, o foco de atuação da Unike será em cinco frentes. Conheça:

1. unike.PAY – Também conhecida como solução para “pagamentos invisíveis”, possibilita que as pessoas realizem pagamentos em geral sem o uso de dinheiro, cartões ou celular.

2. unike.FUN – Solução tecnológica que permite a interação em eventos, desde a entrada até a saída do usuário, totalmente sem ingresso e dispensando o uso de celulares e o e-ticket.

3. unike.ID – Ferramenta de mobilidade que simplifica acessos físicos por meio de uma identificação única em estabelecimentos diversos (condomínios corporativos e residenciais, centros empresariais), sem a necessidade de identificar-se na recepção.

4. unike.SHOP – Solução voltada para inteligência de dados. Identifica perfis de consumidores, anonimamente, que circulam em shoppings ou centros comerciais e criar uma base para os estabelecimentos conhecerem melhor o perfil dos clientes e, assim, melhorar sua gestão de marketing.

5. unike.EDU – Possibilita que a identificação e autenticação de estudantes do modelo EAD seja feita, aperfeiçoando o relacionamento, físico e virtual, de instituições com seus alunos de forma transparente, como confirmação de presença em sala de aulas, provas e eventos.

É importante destacar que todas as soluções tecnológicas da Unike já estão capacitadas para implementação e operação de acordo com as regras da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), sancionada pelo Governo Federal e em vigor a partir de agosto de 2020.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, aproveite e acompanhe a evolução dos meios de pagamento: