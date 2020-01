Vale o download: nova versão do navegador Edge, similar ao Chrome, já pode ser baixada

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



16/01/2020 | 12:48



A Microsoft liberou a versão final de seu novo navegador Edge. Ela pode ser baixada gratuitamente aqui e tem versões para Windows, Android, iOS e macOS.

O “novo” Edge é baseado no projeto de navegador web Chromium. Isso significa que o browser da Microsoft é muito, muito semelhante a outros que também o usam como base – como Chrome, Opera e Vivaldi.

Interface do novo Edge

Por “semelhante”, entende-se que ele tem suporte a extensões (inclusive, as mesmas do Chrome), preenchimento rápido de formulários, interface simples e limpa. Também há possibilidade de sincronização entre diferentes computadores e dispositivos (só é necessário uma conta na Microsoft para que os navegadores Edge conversem entre si).

Em testes do 33Giga, o Edge se mostrou um navegador bastante cumpridor. Depois de diversas tentativas da Microsoft (com o antigo Edge e atualizações do Internet Explorer), finalmente surge um browser que merece uma chance séria – seja para usar profissionalmente como por lazer.

A versão desktop é rápida e conversa com diferentes plataformas web ou na nuvem – ele se integra bem aos serviços da Microsoft (como OneDrive ou Office online) e também de concorrentes (Google Suite). Para mobile, o Edge também não deixa a desejar – roda bem vídeos em diferentes sites e não engasga.

Outro ponto positivo é que ele “conversa” bem com navegadores baseados no Chromium e também com outros (Firefox, antigo Edge ou IE). Com isso, é possível importar definições, favoritos e preferências de browsers e facilitar a migração (ou pelo menos os testes iniciais) de um software para outro.

Em resumo, vale o download – nem que seja para testes iniciais. Para usuários de diversos serviços da Microsoft, pode ser uma mão na roda por se integrar com facilidade com outras plataformas da empresa.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, aproveite e confira as pesquisas mais bizarras que as pessoas fazem no Google: