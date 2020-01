Equipe de 'Marighella' confirma estreia do filme para maio

Vinícius Castelli

Diário do Grande ABC



16/01/2020



Com direção assinada por Wagner Moura, o filme Marighella tem estreia no Brasil confirmada para dia 14 de maio, com distribuição da Paris Filmes.

Exibido em festivais em Berlim, Hong Kong, Bari, Sydney, Havana, Cairo, Índia e Santiago, o longa-metragem seria apresentado ao público brasileiro a partir de 20 de novembro, mas teve sua estreia cancelada pela produtora O2 Filmes. À época, divulgou por meio de nota que os produtores "não conseguiram cumprir a tempo os trâmites exigidos pela Ancine".

Estrelada por Seu Jorge, Adriana Esteves e Bruno Gagliasso, Bella Camero, Herson Capri e Humberto Carrão, a obra conta a história do guerrilheiro, escritor e ex-deputado baiano Carlos Marighella, morto pela ditadura militar em São Paulo, em 4 de novembro de 1969.