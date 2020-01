Palmeiras encaminha a saída do atacante Deyverson para o Getafe, da Espanha

16/01/2020 | 12:19



O atacante Deyverson, deve ser o novo reforço do Getafe, da Espanha. Liberado pelo Palmeiras da disputa da Florida Cup, o jogador viajou à Europa para realizar exames médicos e finalizar o acerto com o novo time. A tendência é ser assinado um acordo de empréstimo, com o preço de compra ao fim do período fixado.

Deyverson chegou ao Palmeiras em julho de 2017 por R$ 18,5 milhões, aporte realizado com recursos da Crefisa. No início deste ano, a diretoria decidiu que negociaria o jogador e, então, abriu conversas com outras equipes. Foram realizadas sondagens da China, do Internacional e do Atlético-MG, mas foi a investida do Getafe que mais agradou ao atleta. Ele atuou no futebol espanhol por dois anos e defendeu o Levante e o Alavés.

Como não está nos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo, Deyverson sequer viajou com o elenco para participar da Florida Cup. O atacante permaneceu no Brasil e manteve a rotina de treinos junto com o volante Jean e o meia Guerra. Os dois também esperam para ser negociados e deixar o clube. O contrato do centroavante com o Palmeiras vai até julho de 2022.

De acordo com informações da rádio Cadena SER, Deyverson interessa ao Getafe por ser visto como um substituto à altura de Enric Gallego, que deve deixar a equipe e se transferir para Osasuña ou Rayo Vallecano.