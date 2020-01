Denilson cobra divída de cinco milhões de reais de Belo: Ele tem que virar homem e assumir o compromisso

16/01/2020 | 12:11



Eita! Denilson não teve papas na língua ao falar sobre a briga que trava na justiça com o cantor Belo. Ele esteve na última quarta-feira, dia 15, no programa Aqui na Band e falou abertamente sobre a dívida de cerca de cinco milhões de reais que ele cobra do cantor.

- Isso é público e notório. Nunca deixei de falar sobre o assunto. Os lugares onde eu vou eu entro com a cabeça erguida e deito na minha cama com minha esposa com a consciência tranquila. Isso é muito simples, esse problema. Pagou tá resolvido, não tem muito segredo, declarou.

Denilson explicou que a ação movida contra Belo já está na justiça há mais de 20 anos. Na época, o comentarista tinha os direitos do grupo Soweto, em que Belo era vocalista. Com o rompimento do contrato para Belo seguir carreira solo, o ex-jogador moveu um processo contra ele por indenização.

Ele disse não saber se Belo tem o dinheiro para lhe pagar, no entanto, afirmou que a justiça já decretou que Belo pague o valor e que não há mais como o marido de Gracyanne Barbosa recorrer:

- Não dá para saber onde o calo aperta. Eu sei que a justiça foi feita, disparou.

O comentarista também falou sobre outro processo, desta vez movido por Belo contra ele, em 2017, por conta de um comentário que havia feito no Instagram do cantor Thiaguinho:

- Teve uma postagem do Thiaguinho, grande amigo meu, e ali eu cobrei o Belo, disse que ele só precisava pagar. Foi quando ele me processou, achei um absurdo, porque ele me deve e ainda me processa. Felizmente, a justiça foi feita. Nesse processo movido pelo Belo, a justiça deu ganho de causa para mim e ele tem que arcar com as custas dos advogados.

Segundo a jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, aJustiça bloqueou o cachê de Belo para que ele pague os 74,3 mil reais das custas judiciais do processo que moveu contra Denilson e acabou perdendo.

Por fim, Denilson afirmou que Belo precisa virar homem e assumir o compromisso de pagar a quantia que deve:

- E o processo que ele tem comigo e está em torno desses valores, ele tem que me pagar. A justiça já foi dada. Não tem como recorrer. É só ele ligar e falar Denilson vou te padar 1000 reais por mês, eu aceito até 500 reais por mês, mas ele tem que virar homem e assumir um compromisso.

Procurada aassessoria de imprensa do cantor Belo não retornou o contato para comentar o assunto