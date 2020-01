Modelo confirma suposta troca de mensagens com Gabigol enquanto ele namorava Rafaella Santos

16/01/2020 | 12:11



De acordo com o colunista Leo Dias, uma suposta troca de mensagens entre Gabigol e a modelo Mariana Braguês, ex-namorada do ator Douglas Sampaio, foi vazada recentemente. Pelo que parece, as conversas ocorreram entre setembro e novembro de 2019, época em que o jogador aparentemente já vivia um relacionamento com Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr.

Nas supostas conversas, Gabigol é quem inicia o papo e Mariana até o reprende por estar mandando mensagem mesmo namorando.

Me chama quando estiver de boa, mas namorando não. Pelo amor de Deus, diz uma das mensagens da modelo.

Além disso, os prints vazados ainda mostram que o jogador intitulou o bate-papo como nosso segredo e que ambos até marcaram de se encontrar algumas vezes.

A publicação ainda afirma que, em contato com Mariana, ela revelou ter sido hackeada no Instagram, mas confirmou que a conversa entre os dois realmente aconteceu.

Cara, está tudo na conversa. Vocês podem até afirmar que falaram comigo, mas espero que não pensem que fui eu que mandei. Fui realmente hackeada.

A modelo ainda fala que não namorava na época, diz que ela e Gabigol tinham amigos em comum e deu a entender que os dois realmente chegaram a sair.

Acho que pelos prints dá pra ter uma noção, né? Não tenho como mentir.

Por fim, questionada se ainda rolava alguma coisa entre os dois atualmente, ela declarou:

Amizade.

Procurada, a assessoria do jogador de futebol não foi encontrada para confirmar a veracidade dos fatos, porém não obteve retorno. Vale dizer que recentemente surgiram alguns rumores de que Gabigol e Rafaella teriam terminado. Após uma suposta briga no Revéillon, a irmã de Neymar parou de seguir o craque nas redes sociais... Vish!