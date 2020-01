16/01/2020 | 12:10



Desde que Romana Novais deu à luz Ravi, ela tem mostrado momentos fofos do recém-nascido! O bebê é fruto de seu casamento com o DJ Alok, que também tem dividido com a web situações divertidas como papai de primeira viagem. Agora, por meio do Stories, a médica mostrou o maridão montando um carrinho de bebê.

Em alguns vídeos, ela mostra Alok e o amigo, Gabriel:

- Tio Gabriel veio visitar, daí aproveita e monta o carrinho. Agilidade!

Todo moderno e prateado, o carrinho é de luxo, já que é da marca inglesa Harrods, e custa três mil libras, ou seja, 16 mil e 316 reais. Chamado Surf Aston Martin Edition, o carrinho faz parte de uma edição limitada e foram feitos apenas 600 deles.

Uau!