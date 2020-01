Presidente do Irã diz que 'não há limite' para enriquecimento de urânio

16/01/2020 | 11:49



O presidente do Irã, Hassan Rouhani, disse nesta quinta-feira que "não há limite" para o enriquecimento de urânio do país, após sua decisão de abandonar o acordo nuclear de 2015 há algumas semanas, quando se ampliaram as tensões entre Teerã e Washington.

Em um discurso diante de executivos de bancos, Rouhani disse que o programa nuclear está em uma "situação melhor" do que era antes do acordo nuclear.

O Irã cumpriu o acordo até o verão passado, quando começou a violar abertamente alguns dos limites impostos. Após um ataque americano em Badgá nas últimas semanas, contudo, que terminou na morte de um general da Guarda Revolucionária do Irã, o país persa disse que abandonaria todas as restrições do acordo nuclear.

Até agora, no entanto, apenas aumentou modestamente sua atividade nuclear. Nos últimos meses, o Irã elevou o enriquecimento de urânio para 4,5% - acima do limite de 3,67% estabelecido pelo pacto, mas longe do enriquecimento de 20% antes do acordo. O urânio deve ser enriquecido em 90% para ser usado em uma arma nuclear. Fonte: Associated Press.