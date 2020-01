Aumenta a tensão no Irâ

Do Diário do Grande ABC



O Irã é tigre de papel. Ruge muito. Efetiva pouco. Os perigos de maiores tensões estão presentes. O povo iraniano está cansando do populismo dos seus governantes. O ano de 2020 começa sob tensão, com o agravamento da crise entre Estados Unidos e Irã, não apenas após a morte do general iraniano Qassem Soleimani, mas pelo ataque (por engano) de míssil iraniano, que causou a queda de avião civil, matando 176 pessoas. Depois de negar por três dias que tivesse sido por falha humana, o Irã confirmou tratar-se de ‘erro imperdoável’ a queda do avião, o que levou milhares de pessoas a saírem às ruas, em protesto, exigindo a renúncia do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei.



A tragédia foi vista pela comunidade internacional como sinal de despreparo técnico para país dominado por ideologia teocrática, cujo temor é que venha a adquirir a bomba atômica. A pergunta que se faz é: se o Irã tivesse hoje a bomba atômica, poderia fazer por engano ataque de proporções catastróficas, vitimando civis? Khamenei é o sucessor do aiatolá Ruhollah Khomeini, e se diz descendente do profeta Maomé. Foi também o terceiro presidente do Irã, após a Revolução Iraniana de 1979, e, atualmente com 80 anos, é considerado pela revista Forbes a 17ª pessoa mais poderosa do mundo. Dentre suas declarações públicas está a negação do Holocausto. Para ele, o Holocausto é evento cuja realidade é incerta e, ‘se aconteceu, é incerto como isso aconteceu’.



O Irã tem como inimigo não apenas os Estados Unidos, como também Israel, daí a instabilidade na região que causa o regime dos aiatolás. O presidente Donald Trump mantém duras sanções econômicas contra o país, que se vê agora em protestos contra o seu líder supremo. Desde a Revolução Iraniana de 1979, Khomeini impôs regime teocrático de poder, com severas restrições nos costumes ocidentalizados. Quarenta anos depois, o Irã se vê acuado e principalmente os jovens saem às ruas questionando os aiatolás xiitas. A falha humana que provocou o acidente de avião que matou 176 pessoas, a maioria dos passageiros era iraniana e canadense, expôs a vulnerabilidade do atual regime no Irã.



O maior temor desde o início do atual conflito é o de desencadear nova guerra mundial. Mas é improvável que isso ocorra. O que o mundo viu foi o despreparo do Irã, cuja queda do avião ucraniano trouxe mais problemas internos do que externos, no momento. O fato é que muitos iranianos passaram a questionar publicamente o atual regime iraniano, e não sabemos ainda os desdobramentos dessa grave crise. Rezemos pela paz no Oriente Médio.

Valmor Bolan é doutor em sociologia, professor, integrante honorário do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras e pós-graduado em gestão universitária.

Estapar Zona Azul

A Prefeitura de São Bernardo divulgou comunicado informando que desde o dia 2 de janeiro a Zona Azul Digital de São Bernardo começou a funcionar pelo aplicativo Estapar. O mesmo comunicado informou que as cartelas atuais serão aceitas até dia 31 e, após esse prazo, a utilização será apenas pelo aplicativo. Todavia, o mesmo comunicado não informa como e quando será devolvido o valor referente às cartelas adquiridas não utilizadas e que não serão aceitas após 31 de janeiro. O munícipe não pode arcar com prejuízo em razão dessa alteração. Isso pede resposta urgente.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Reminiscências

Que refrigério, apesar dos pesares (ditadura – 1964 a 1985), saber que o saudoso escritor e dramaturgo Jorge Andrade (1922-1984) driblou, com sua então maravilhosa verve iluminista, os nefastos anos de chumbo, ao trazer à luz drama que retrata a alienação daqueles que usavam viseiras. Saudações iluministas resistentes.

João Paulo de Oliveira

Diadema

São Radar

O nome de nossa cidade deve mudar de São Bernardo para São ‘Radar’. É difícil encontrar uma esquina onde não tenha um. O trânsito não melhora em nada. Além disso, há semáforos pessimamente sincronizados e radares muito mal colocados – até ilegalmente. Indicação horizontal é totalmente apagada e inexistente! A pista nova da José Diniz é exemplo de como não deve ser. Na Castelo Branco recapearam, mas estão fazendo buracos de novo. A Samuel Aizemberg deve ser o orgulho da Prefeitura, provavelmente é única obra que estão fazendo, e tem indicações que em lugar nenhum existem. Este governo chega a ser pior que o de Marinho. Colocar radares só serve para tirar dinheiro dos motoristas. E motoqueiros não respeitam nada. Faltam fiscalização e polícia na rua. Precisa unificar a velocidade nas avenidas, porque tem via com limite de 30 km/h, 40 km/h, 50 km/h e 60 km/h. Já que muitos da Prefeitura viajam bastante para o Exterior, pago por nós, moradores da cidade (Política, dia 11), poderiam estudar como funciona nos países menos corruptos.

Serge Rene Vandevelde

São Bernardo

Chefe de quadrilha?

Juiz Bentemuller, do Distrito Federal, e se fosse o ministro da Justiça, Sergio Moro, quem tivesse chamado o senhor Felipe Santa Cruz, presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), de ‘chefe de quadrilha’ a reação seria a mesma? Sei não! Ao inocentar de calúnia e difamação a fala do senhor Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, contra Sergio Moro, o juiz abriu as portas para todo e qualquer brasileiro ofender qualquer autoridade e poder dizer suas palavras: ‘Não quis caluniar, apenas um exagero sem intenção de criticar’. (risos) O juiz Rodrigo Parente Bentemuller não deve conhecer a fábula do rei sobre caluniar, senão teria condenado Felipe Santa Cruz!

Tânia Tavares

Capital

Eficiência jurídica

Assustadora a velocidade do departamento jurídico da Câmara Municipal de Santo André quanto à decisão de arquivamento do pedido de cassação do ex-superintendente do Semasa, vereador Almir Cicote, ação movida por vereador e suplente do PSB (Política, ontem). Na outra ponta, a questão do pagamento salarial da vereadora Elian Santana, afastada por supostas irregularidades cometidas em seu gabinete na concessão de fraudulentos benefícios previdenciários, continua na mesma. Tenho a certeza de que a população andreense merece a mesma eficiência jurídica. O tempo, senhor da razão, depõe verdadeiramente contra esta verdadeira vergonha que mancha o município.

Roberto Gomes da Silva

Santo André

