Do Diário do Grande ABC



16/01/2020 | 11:38



A falta de recursos públicos em volume suficiente para a execução de programas para atendimento das necessidades básicas da população é uma das principais reclamações dos gestores, independentemente da esfera. Exatamente por isso causa espécie o comportamento dos integrantes do governo do prefeito Lauro Michels (PV), de Diadema, que acaba de perder R$ 70 milhões do Ministério da Saúde. O dinheiro deveria ser utilizado na construção do hospital municipal, mas a administração perdeu o prazo para enviar ao governo federal os documentos necessários para a liberação da verba.

Com isso, volta à estaca zero o compromisso assumido pelo prefeito durante a campanha de 2016, que lhe garantiu a reeleição. É lamentável que o carro-chefe das promessas do candidato Lauro Michels ainda esteja no terreno das boas intenções a menos de um ano do fim do mandato. Sem possibilidade de tentar um novo mandato, oportunidade em que poderia receber a resposta do eleitor, a falta de palavra do chefe do Executivo restará impune. Para o desalento do cidadão, que seguirá sentindo na pele os efeitos da precarização do serviço de saúde em Diadema.

O Ministério da Saúde disse que, caso o município ainda tenha interesse no dinheiro, será preciso reiniciar o processo de liberação da verba, o que vai atrasar ainda mais o início e a consequente conclusão da obra tão necessária para garantir mais saúde à população. O descaso com que Lauro Michels lida com questões importantes para a melhoria da qualidade de vida dos diademenses beira à irresponsabilidade. Ficaria mal para qualquer um; fica ainda pior para o prefeito.

Diante de tantos percalços, é possível que a construção do hospital municipal fique para o próximo chefe do Executivo, a ser eleito em outubro. É por isso que a sociedade, escaldada pela promessa não cumprida por Lauro, tem de ser mais cautelosa nas eleições que se avizinham, para evitar cair novamente no conto do vigário. É preciso escolher, dentre os concorrentes, aquele que parecer menos suscetível a trair a confiança do eleitorado.