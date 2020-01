Com seis cilindros, novo Porsche 718 GTS 4.0 é apresentado

Leo Alves

Disponível como conversível (Boxter) e cupê (Cayman), o novo Porsche 718 GTS 4.0 foi apresentado pela marca. Antes restrito ao modelo GT4, o motor boxer de seis cilindros gera 400 cv de potência e tem torque máximo de 42,7 kgfm.

Acoplado ao motor está a transmissão manual de seis marchas — combinação que deve agradar aos mais puristas. Esse conjunto leva o 718 GTS aos 293 km/h, fazendo de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos.

Porsche 718 GTS 4.0: equipamentos

Além de ser 20 mm mais baixo que as demais versões, o novo modelo conta de série com o sistema PASM de gerenciamento da suspensão e com o PTV, de vetoreamento de torque. Outro equipamento é o pacote Sport Chrono, que conta com o aplicativo Porsche Track Precision App.

O interior é revestido com Alcântara escuro, mas pode ser alterado para Vermelho Carmin ou Giz opcionalmente.

