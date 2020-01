Ex-chiquitita Marina Belluzzo dá à luz primeiro filho: Amor incondicional

16/01/2020 | 10:11



Marina Belluzzo, conhecida pelo seu papel em Chiquititas como Lúcia, deu à luz seu primeiro filho, Theo, fruto de seu relacionamento com Cauê Cunha. O pequeno nasceu no dia 10 de janeiro, no Hospital São Luiz, em São Paulo. Dias depois, a atriz usou as redes sociais para anunciar a chegada do menino e fez um post bem emocionante.

Nosso pequeno Theo chegou! Entrega, cumplicidade e um amor incondicional, que nunca tínhamos sentido, fizeram ele vir ao mundo e são os sentimentos que têm preenchido os nossos dias. Filho, nunca vou esquecer cada segundo do dia do seu nascimento e sua força para chegar ao mundo. O dia mais importante de nossas vidas! 10.01.2020, escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os fãs a encheram de mensagens de apoio e carinho:

O Theo já é muito amado! E mais lindo ainda do que imaginávamos, escreveu uma seguidora.

Que família linda, disse outra.

Além dos seguidores, Marina contou também com uma homenagem feita pela irmã, Camila Belluzzo, que também participou de Chiquititas como a personagem Dina.

Tia sim. Babona? também!, escreveu ela, na foto em que aparece com o bebê no colo.

Lembrando que em Chiquititas a mamãe de primeira viagem, Marina, se destacou com a música Lu-Lucita. Hoje publicitária, com 30 anos de idade, trabalha longe dos holofotes. A loira participou da novela infantojuvenil do SBT entre a segunda e quinta temporada, ficando no ar de 1998 a 2001.