Príncipe Harry aparece sorridente em primeiro compromisso oficial após anúncio de afastamento da realeza - e se esquiva de perguntas sobre o futuro!

16/01/2020 | 10:11



Mesmo com o anúncio do afastamento da família real, Príncipe Harry já teve o primeiro compromisso de 2020! O monarca irá deixar de lado as obrigações com a coroa e, junto de Meghan Markle, vai dividir o tempo entre o Reino Unido e o Canadá.

Enquanto isso não ocorre, parece que o pai de Archie segue com a agenda oficial e nesta quinta-feria, dia 16, ele recebeu no Palácio de Buckingham representantes da Copa Mundial de Rugby, que acontece em 2021, para os sorteios dos jogos.

Mesmo com toda a polêmica o rondando, o príncipe estava bem feliz e foi flagrado sorrindo diversas vezes. No entanto, de acordo com a People, apesar dos sorrisos ele se esquivou de perguntas sobre o futuro na realeza.

A Copa ocorrerá em 2021 em diversas cidades da Inglaterra e pela primeira as competições masculinas, femininas e de cadeira de rodas acontecerão simultaneamente. Harry se reuniu com representantes dos 21 países que competirão na disputa, já que ele é o patrono da Liga de Rugby desde 2016, quando sucedeu a Rainha Elizabeth II na função.