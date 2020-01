Cauã Reymond surpreende ao surgir em foto ao lado da ex, Alinne Moraes!

16/01/2020 | 10:10



Passado é passado! Pelo menos é assim que pensa Cauã Reymond, que recentemente surpreendeu seus seguidores do Instagram com uma foto ao lado de Alinne Moares, sua ex-namorada. Os dois se relacionaram por três anos, entre 2002 e 2005.

O clique aconteceu durante ensaio da nova novela da Rede Globo, Em Seu Lugar, em que os dois darão vida a um par romântico.

Primeiro ensaio do ano, escreveu ele na postagem, que contava também com a presença da atriz Andrea Cavalcanti.

A trama está prevista para ir ao ar no segundo semestre de 2020, substituindo a atual novela das nove, Amor de Mãe.

Hoje Cauã é pai de Sofia, fruto de seu relacionamento com Grazi Massafera, e é casado com Mariana Goldfarb. Já Alinne tem um filho chamado Pedro, de seu relacionamento com Mauro Lima.