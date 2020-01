Marília Mendonça posa toda produzida para vale-night e rebate seguidor após crítica por correr 5km quilômetros: Tenho 40 dias de parida

16/01/2020 | 10:10



Eita! Marília Mendonça está com tudo mesmo! A mamãe de Leo usou as redes sociais para comemorar que conseguiu correr cinco quilômetros na esteira. Um seguidor, no entanto, não ficou impressionado com a conquista da cantora sertaneja, que deu à luz seu primeiro filho em dezembro de 2019.

5km! Sabe o que isso significa para mim? Tudo!, escreveu ela ao divulgar o resultado da corrida.

Tá pouco!, escreveu o internauta.

Marília não deixou barato e respondeu a alfinetada do seguidor:

Para você! Tenho nem 40 dias de parida, sempre fui sedentária, não tenho dormido direito e estou fazendo dieta restrita. Tá pouco para você bebê, para mim está tudo!, disse.

Arrependido, o perfil no Twitter se desculpou pela crítica:

Foi uma brincadeira, desculpa. te amo!, escreveu.

Ela, então, seguiu comemorando a conquista e escreveu novamente:

Os primeiros 5km a gente nunca esquece. Seja sua própria inspiração e bata seus próprios recordes, disse ela em outra publicação.

Marília ainda posou toda produzida para clique divulgado no Instagram, revelando que ganhou um vale-night para curtir a gravação do DVD de seu companheiro e pai de Léo, Murilo Huff:

Pronta pro dvd do meu amô! Só o papai pra tirar a mamãe-grude de casa, viu? Não poderia deixar de fazer parte de um momento tão especial... to chegando! @murilohuff, escreveu na legenda.

Os internautas, claro, não perderam a chance de elogiá-la e escreveram:

Mas genteeeee que corpão pós baby !!

Mamãe maravilhosa!

Tá linda Marília !! A maternidade só está lhe fazendo bem!!!

Eu pisquei e ela chega com essa cintura na minha cara. Trenzão lindo.