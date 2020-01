Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



16/01/2020 | 09:18



A Mallory acaba de reforçar a parceria com a Disney. Embarcando no universo Star Wars, a marca traz uma linha de eletroportáteis temáticos da saga. Pipoqueira, sanduicheira, cafeteira e ventilador entram em circulação nas lojas de todo Brasil ainda em janeiro. E mais: toda a cartela de produtos apresentará embalagens e design exclusivos com um visual que remete ao ambiente de ficção científica. Confira detalhes dos produtos na galeria.







