Kate Middleton revela que Príncipe William não quer mais filhos - e usa vestido de 86 reais para evento oficial!

16/01/2020 | 09:11



A família real britânica está no meio de um furacão com o anúncio do afastamento de Meghan Markle e Príncipe Harry, mas mesmo assim os compromissos não param. Na última quarta-feria, dia 14, Príncipe William e Kate Middleton compareceram oficialmente ao primeiro evento do ano após o comunicado que chocou o mundo. Os dois visitaram a cidade inglesa de Bradford e por lá a duquesa contou algo que todos estavam interessados em ouvir.

Segundo a People, a mãe e o pai de George, Charlotte e Louis vistaram o Khidmat Centre, onde se encontraram com diversos líderes comunitários e religiosos. Após isso, eles conversaram com uma multidão de fãs da realeza e a duquesa foi perguntada se o quarto bebê estaria a caminho:

- Eu não acho que o William queira mais algum, ela disse.

A família está completa! Além disso, Kate também respondeu outras perguntas de quem estava por lá, como conta uma admiradora da monarca:

- Eu perguntei como as crianças dela estavam. Ela disse que Louis começou a se equilibrar de pé e ela disse que é realmente muito bom ver ele se transformar de um bebê em um garotinho. Ela é obviamente muito orgulhosa dos filhos.

Para o evento Kate apostou em um look mais sóbrio e acessível para o compromisso. Segundo a revista Claudia, ela não queria causar mais polêmicas em meio ao Megxit e a economia britânica que não vai muito bem. A duquesa estava com um casaco verde da grife Alexander McQueen, mas por baixo da peça de luxo escolheu um vestido xadrez da Zara que custa aproximadamente 86 reais. Além disso, as pessoas que estavam acompanhando a visita da realeza disseram que eles pareciam bem e não deixaram transparecer nada do drama que está acontecendo na vida deles.