Empresários têm serviço de consultoria gratuita

Da Redação



16/01/2020 | 00:01



A Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André) mantém parceria com várias instituições para oferecer serviços aos associados. Uma delas é com a faculdade Strong/Esags/FGV, que disponibiliza gratuitamente consultoria estratégica corporativa.

A consultoria técnica é realizada pelos alunos do 7º ciclo do curso de administração. Durante o trabalho, as empresas participantes apresentam suas fragilidades e os problemas encontrados na sua operação aos grupos de estudantes, e estes analisam a situação. Após conhecerem a empresa, fazem o diagnóstico e apresentam o plano de melhorias para ser implementado.

Já participaram da iniciativa empresas como Tent Beach, Paineira Centro Educacional e Dental Plus, entre outras. Os interessados pelo serviço devem enviar a solicitação através do e-mail superintendente@acisa.com.br ou pelo telefone 2199-1604.