Funcionários temem fechamento da Marfrig

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



16/01/2020 | 00:01



Cerca de 70 trabalhadores da unidade da Marfrig Global Foods localizada no Jardim Cambuí, em Santo André, estão em greve por causa da possibilidade de saída da empresa da cidade. De acordo com informações do Sindicato dos Empregados em Empresas de Industrialização Alimentícia de São Paulo e Região, a empresa retirou maquinário da planta e não responde às tentativas de contato da entidade. Em assembleia, realizada hoje, os funcionários devem decidir sobre os próximos passos.

Esta não é a primeira vez que a filial andreense passa pela situação. Em 2014, a empresa anunciou a transferência da unidade de negócios para Itupeva, no Interior, o que contemplava 280 funcionários das áreas de recursos humanos, finanças, comercial e de tecnologia da informação. No mesmo ano, ela anunciou a reativação do CD (Centro de Distribuição).

Em 2016, a companhia de alimentos à base de carnes bovina, ovina, de aves e peixes anunciou a transferência, para a mesma cidade, da operação de distribuição, e afirmou que as atividades de armazenagem e outras pequenas movimentações seriam mantidas na região. Na época, a perspectiva era de demissão de 120 funcionários. Atualmente, a unidade é responsável pela separação de mercadorias.

“Eles fecham, mandam trabalhadores embora, só que das outras vezes eles entravam em contato e a gente negociava. Desta vez, estavam fazendo tudo na surdina. Ontem (terça-feira) levaram equipamentos da empresa”, afirmou o vice-presidente da entidade, Rubens Gomes, que tenta entrar em contato com a empresa desde o início da semana.

“Desde segunda-feira estamos tentando. Fomos informados que o (contato de) relações sindicais estava de férias. Ontem (terça-feira) esperei pelo menos alguma informação deles, mas não tive retorno. A noite nós entendemos que a empresa estava jogando sujo e os trabalhadores optaram pela paralisação”, assinalou.

Sobre o assunto, a Prefeitura de Santo André disse não ter sido oficialmente comunicada pela empresa a respeito da transferência e que, portanto, não possui informações. A Marfrig não respondeu aos questionamentos do Diário até o fechamento desta edição.