Ilhabela fica ainda mais bonita no verão

Reginaldo Pupo

Especial para o Diário



16/01/2020 | 00:01



A charmosa Ilhabela oferece aos visitantes atrativos ligados diretamente à natureza, como mergulho, birdwachting (observação de pássaros), esportes náuticos, trilhas no Parque Estadual da Serra do Mar, cachoeiras e, claro, dezenas de praias. Para vivenciar tudo o que o arquipélago oferece, reserve ao menos uma semana para não deixar escapar nenhum passeio. O amanhecer e o entardecer são convites para boas fotos de recordações deste lugar apaixonante, já que nesta época do ano o verde fica ainda mais intenso e o céu recebe coloração mais azulada, transformando as fotos em verdadeiros cartões-postais.

Com a câmera ou o celular na mão, dê volta pela Vila, nome carinhoso pelo qual o Centro da cidade é chamado pelos moradores. O lugar é um dos redutos turísticos de Ilhabela por concentrar bares, restaurantes, cafés, lojinhas de artesanatos, sorveterias, pizzarias e lojas de grifes famosas. É onde são realizados os principais eventos, como shows, festivais gastronômicos e manifestações culturais. É também onde aportam os gigantescos navios de cruzeiros, por possuir uma das melhores estruturas de embarque e desembarque de passageiros do País. Somente nesta temporada, que teve início em novembro, são previstos 256 mil turistas de cruzeiros na cidade, até março.

Ainda na Vila, vale a pena visitar o prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura. Lá há exposições de artesãos locais que produzem seus trabalhos com matéria-prima da região. São quadros, barquinhos produzidos em madeira, porta-joias, abajures, porta-retratos, tecidos pintados com diversas técnicas que podem ser utilizados como pano de pratos, toalhas de mesa e banho, entre outras infinidades de trabalhos. Muitos dos produtos reproduzem paisagens de Ilhabela, como praias, cachoeiras e sua mata nativa e são ótima pedida para levar de recordação.

O arquipélago possui excelente infraestrutura hoteleira, com pousadas mais comuns até hotéis de alto padrão. Um deles é o Hotel TW Guaimbê Exclusive Suites, na praia do Portinho. O empreendimento, de frente para o mar, tem piscina de borda infinita, de onde também se aprecia o oceano. O cenário convida a mergulho refrescante, principalmente nesta época do ano, quando a temperatura média em Ilhabela varia entre 30ºC e 35ºC. Aproveite que a extensa piscina está localizada ao lado do Restaurante Cabana e peça alguns dos variados drinks oferecidos pela casa.

E não esqueça, em Ilhabela, repelente é palavra de ordem para escapar dos clássicos e temidos moradores do arquipélago: os borrachudos.