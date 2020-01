Encantos de Caraguá

Reginaldo Pupo

16/01/2020



Encravada ao pé da Serra do Mar, Caraguatatuba encanta por suas belezas naturais e se destaca por possuir variedade de atrativos que fogem do tradicional sol e praia – que ainda seguem como a vedete do destino.

Um dos principais atrativos buscados pelos visitantes é a Lagoa Azul, situada na Praia do Capricórnio. Conhecido ponto turístico da cidade, trata-se de uma lagoa de água doce que contrasta com as fortes ondas e o mar aberto, e apresenta densa vegetação em seu entorno. Bancos de areia branca isolam a lagoa do mar e tornam o local ideal para banhistas. Durante a temporada, o guarda-vidas dá suporte aos visitantes.

O local está distante cerca de seis quilômetros do Centro, onde há praia bastante movimentada, com quiosques com música ao vivo. À noite, há feirinha de artesanato com parque de diversões.

Além das praias, é possível visitar, na região central, o Teatro Municipal Mário Covas, local onde são realizadas apresentações artísticas e culturais de grande expressão, exposições, convenções e atividades educacionais.

Os amantes da cultura podem visitar também o MACC (Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba), museu localizado no Polo Cultural Profª Adaly Coelho Passos que, além de preservar e conservar o patrimônio, utiliza tecnologia, cenografia, contação de histórias e outros recursos para recontar a história, principalmente a local.

Construída em 1919 com alvenaria de tijolo, torneira na Praça Cândido Mota é um marco na cidade por ter sido o primeiro ponto a fornecer água para os moradores da cidade. De lá para cá, a construção não sofreu nenhum tipo de alteração e é tombada pelo patrimônio histórico.

Na mesma praça e também erguida com a mesma técnica construtiva da torneira, a Igreja Matriz de Santo Antônio faz a alegria das solteironas de plantão, que fazem do local templo para a realização de promessas em busca de matrimônio. A igreja possui hoje aspecto colonial, adquirido com primeira grande reforma, em 1948, que descaracterizou sua arquitetura original.

Outra atração turístico-religiosa é justamente a imagem de Santo Antônio, padroeiro de Caraguatatuba, localizada em morro que leva o nome do santo. A estátua foi construída em 2008, em substituição a outra estátua existente junto ao Mirante de Santo Antônio, construído nos anos 1950.

O Morro de Santo Antônio, com 325 metros de altura, tornou-se também o paraíso dos amantes do voo livre. Aos fins de semana, os aventureiros colorem os céus da cidade ao saltar do morro e, posteriormente, aterrissar na praia do Centro. O lugar possui infraestrutura adequada para os saltos de asa-delta e parapente, e por isso é muito procurado por profissionais da modalidade. De lá a vista é incrível e é possível ver toda a orla de Caraguatatuba, São Sebastião e boa parte de Ilhabela.

Os aventureiros que gostam de estar em contato com a natureza não podem deixar de visitar o Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Caraguatatuba. Cercado por mata caracterizada pelos altos índices de umidade e baixa incidência de luz, já que a claridade não consegue alcançar todos os cantos, há quatro trilhas com rios e corredeiras que podem ser exploradas. O solo, porém, é acidentado por causa do relevo da Serra do Mar. A temperatura pode variar muito, indo de bem quente durante o dia e perde o calor rapidamente assim que Sol começa a se pôr.

GASTRONOMIA

Na alta temporada, os turistas saem de suas casas de veraneio, hotéis e pousadas em busca de restaurantes e barzinhos para apreciar uma boa gastronomia. A cidade realiza, sempre em agosto, o festival gastronômico Caraguá a Gosto, evento que reúne os principais restaurantes, quiosques e lanchonetes da cidade. E o Alegro, atual campeão do festival, tendo o galeto como melhor prato, é um dos restaurantes procurados pelos turistas, por conta de seu cardápio bem variado, pois tem comida japonesa, pizzas e carnes especiais, além de pratos tradicionais.

Alguns dos sabores das pizzas são bem diferenciados e fogem do tradicional, como a Adão e Eva, feita sobre molho de tomate, lâminas de alho-poró, fios de cebola, toque de cream cheese e cheddar, muçarela de búfala. A cobertura é metade peito de peru (Eva) e a outra metade com lombo condimentado canadense, com suave toque apimentado (Adão). A pizza é finalizada com tomate cereja, queijo pecorino romano e azeitonas (R$ 59 a individual e R$ 86 a grande).

Os sabores do hot roll também são inusitados, como os de morango, banana, bis e Romeu e Julieta (R$ 18,90). As carnes especiais, cujos valores são sob consulta, têm tamanhos e pesos generosos e são suficientes para duas pessoas. Destaque para o T-Bone, prime RIB, costela de boi, costela suína e picanha argentina. Os pratos têm direito a dois acompanhamentos.