Ubatuba preserva praias e ilhas de uma beleza única

Reginaldo Pupo

Especial para o Diário



16/01/2020 | 00:04



Com sua privilegiada e exuberante Mata Atlântica como cenário principal, Ubatuba está no foco dos turistas que visitam o badalado município litorâneo durante o ano inteiro. E opções não faltam! Com 102 praias, espalhadas em pouco mais de 100 quilômetros de extensão, esse paraíso ecológico oferece opções para todos os gostos, que vão desde suas lindíssimas praias, com ilhas cinematográficas, a gastronomia de fazer inveja a qualquer restaurante mediterrâneo.

Para quem gosta de praias mais tranquilas, as situadas na região Norte, quase divisa com Paraty (Rio de Janeiro), são ótima pedida. A maioria delas está cercada pelo verde intenso ainda preservado da Serra do Mar. Muitas guardam tradicional cultura caiçara e até de quilombolas.

As vizinhas Praia do Deserto e a Praia do Cedro fazem parte da Trilha das Sete Praias e são pequena amostra do paraíso. Suas águas têm tons de azul, o que não é tão comum nessa região. Para quem parte em caminhada da Praia da Fortaleza, são três quilômetros até o Cedro.

A Trilha das Sete Praias é passeio imperdível e coloca o turista diante de praias desertas, com cenários de tirar o fôlego. A trilha começa na Praia da Lagoinha, passa pela Praia do Oeste, Peres, Bonetinho, Grande Bonete, Cedro e finaliza na Praia da Fortaleza. No percurso, além das praias e da natureza, o turista passa por várias nascentes de água doce. É um lugar super ‘instagramável’. O tempo do percurso varia de quatro a cinco horas, dependendo da sua disposição. Não esqueça de levar protetor solar, repelente e água. Use roupas leves, chapéus ou boné para se proteger do Sol.

A trilha tem trechos com níveis de média dificuldade, mas todo esforço vale a pena. A Ecotur Turismo realiza o passeio com guias locais.

Mais acessível, a Praia de Picinguaba tem pequena faixa de areia, onde há uma comunidade que sobrevive da pesca. Bucólica, é convite ao descanso, enquanto se observa o vai e vem dos barquinhos de pesca que chegam com peixes fresquinhos, que logo serão degustados pelos turistas nos restaurantes locais de comida caseira. É de lá que saem alguns barcos que realizam passeios para algumas ilhas da cidade, entre elas, a Ilha das Couves. Com seu mar calmo, é possível fazer mergulhos com snorkel e se deparar com peixinhos e tartarugas.

Além Das Couves, há outras ilhas espalhadas pelo litoral de Ubatuba para você chamar de ‘sua’. A Náutika Tour oferece passeios nos quais os turistas podem escolher os atrativos a serem visitados. Na Ilha do Prumirim, localizada em frente à praia de mesmo nome, é possível fazer mergulhos de snorkel e observar variedade de peixes e tartarugas. O lugar é realmente incrível e a areia dura proporciona até mesmo uma caminhada de uma ponta à outra da faixa de areia. Diversos chapéus de sol, localizados em uma pequena vila de pescadores, proporcionam sombras para os dias de Sol a pique.

O verde intenso do mar salta aos olhos. A praia que circunda a ilha é calma, praticamente não tem ondas e é perfeita para famílias com crianças. O lugar tranquilo é um convite à reflexão e ao descanso. A ilha não tem fonte de água potável, mas há um bar de caiçaras por ali. Não esqueça de levar protetor solar, snorkel e muita água.

O pacote da operadora inclui saídas para a Ilha dos Porcos (uma hora de parada), Ilha do Prumirim (duas horas) e Praia do Alto (40 minutos). Há também um roteiro que passa pela Ilha das Couves, sem desembarque, somente mergulho (parada de uma hora) e para a Ilha do Prumirim (duas horas e meia). Na ida para algumas das ilhas, a lancha passa por um parcel, que é dividido ao meio por uma fenda, tanto que se chama Ilha Rachada. Nesta fenda aparece pequeno trecho de areia, possivelmente dois passos de extensão, e é tida como a menor praia do Brasil. Os passeios duram em média cinco horas. As saídas ocorrem na Praia do Itaguá, às 11h30, e o valor é de R$ 120 por pessoa.



Aquário oferece 12 tanques, sendo um deles de contato

O Aquário de Ubatuba oferece aos seus visitantes a oportunidade de conhecer de perto um pouco do complexo mundo marinho, tendo entre seus atrativos 12 tanques de água salgada (entre eles um dos maiores tanques marinhos do Brasil, com 80 mil litros), com representantes da fauna local e de outros oceanos.

Entre os peixes da fauna nacional destacam-se coloridos cavalos-marinhos e moreias, o tubarão-lixa, além de garoupas, baiacus e outros peixes regionalmente conhecidos. Os exemplares exóticos são adquiridos de importadoras legalmente registradas junto ao Ibama, entre eles, diversas e multicoloridas espécies típicas de recifes de corais, o peixe-leão, o tubarão bambu do Pacífico.

Complementando a exposição, vários painéis fotográficos explicam os principais ecossistemas marinhos, existindo ainda o Museu da Vida Marinha, com exemplares da fauna oceânica expostos sob a forma de fósseis, esqueletos e taxidermia.



ATRAÇÕES

Uma das grandes atrações é o tanque de contato, que permite, como o nome diz, o contato entre os visitantes e diversos exemplares de animais marinhos, como pepinos e estrelas-do-mar, ouriços, lagostas entre outros, sempre com a orientação de monitor especializado. O Pinguinário é atração do Aquário, onde o visitante poderá ver de perto os curiosos e fascinantes pinguins de Magalhães, e alimentá-los de forma bastante interativa.

A entrada custa R$ 32 no cartão e R$ 30 no dinheiro. Há pacotes familiares com descontos progressivos.