Do Dgabc.com.br



15/01/2020 | 21:48



A aproximação de uma frente fria mudará as condições de tempo em todas as cidades do grande ABC nesta quinta-feira (16).

No geral, o dia será de Sol e calor, mas no final da tarde poderão haver pancadas fortes de chuva acompanhadas de rajadas de vento e raios.

As temperaturas permanecem elevadas, com mínima de 22ºC e máxima de 34ºC.

Na sexta o dia será de céu nublado com chuva fraca a moderada a qualquer momento e temperaturas em declínio.