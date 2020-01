S.Bernardo quer R$ 13,5 mi com concessão do 1º de Maio

Raphael Rocha

Do dgabc.com.br



15/01/2020 | 23:20



O governo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), estima arrecadar pelo menos R$ 13,5 milhões com a concessão do Estádio 1º de Maio, localizado na região central da cidade, para a iniciativa privada.



O contrato prevê que, desse montante, R$ 10 milhões ao menos sejam de outorga fixa pelo direito de exploração da praça esportiva e o restante em cima do faturamento que a empresa terá ao administrar o espaço.



A concorrência pública foi autorizada na terça-feira pelo governo Morando e as propostas podem ser enviadas até o dia 4 de março. Vence a firma que oferecer o maior valor para a gestão do estádio. O edital só foi tornado público ontem.



A vencedora do contrato – de dez anos, prorrogáveis por mais cinco – ficará responsável por executar obras de reforma das arquibancadas, melhoria nos sanitários, de acessibilidade, construir área de convivência, instalar sistema de ar-condicionado e implementar sala de primeiros socorros – serviços avaliados pela Prefeitura de São Bernardo em R$ 3,5 milhões.



A empresa poderá explorar comercialmente o Estádio 1º de Maio com cobrança de tarifas por seu uso, inclusive para eventos esportivos privados, recreativos, educacionais, de lazer, culturais. Verba com patrocínio em placas de publicidade também irão para a detentora da concessão.



Na avaliação do governo Morando, a terceirização da praça renderá economia de R$ 40 mil mensais aos cofres públicos, além de garantir melhoria na estrutura sem custos ao poder público.



Até o início da gestão, a Prefeitura tinha parceria com o São Bernardo FC para utilização do local. O governo Morando cancelou o contrato e agora cobra aluguel para uso.