Lauro perde R$ 70 mi para erguer novo hospital

Júnior Carvalho

Do dgabc.com.br



15/01/2020 | 23:30



O governo do prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), perdeu o prazo para entrega de documentos visando o repasse de R$ 70 milhões do governo federal para a implementação do novo hospital municipal, principal promessa de campanha do verde à reeleição.



O Ministério da Saúde confirmou ao Diário que o município deixou de entregar documentos para conseguir o patrocínio do projeto. “A gestão em Diadema não apresentou a anuência da CIB (Comissão Intergestores Bipartite) – instância decisória, do SUS (Sistema Único de Saúde), que envolve Estados e municípios –, especificando os serviços e os leitos que serão implantados, e não anexou a documentação comprobatória de posse do terreno”, informou a União.



O governo do presidente Jair Bolsonaro destacou ainda que, por causa disso, o processo voltou à estaca zero. “Caso Diadema tenha interesse no projeto, deverá reapresentar a proposta neste ano de 2020.”



Carro-chefe das promessas de Lauro na disputa exitosa à reeleição, em 2016, a construção de outro hospital municipal se transformou em novela durante o segundo mandato do verde. Primeiramente, Lauro mirou empréstimo junto à Caixa, na ordem de R$ 125 milhões, para erguer novo prédio. O verde chegou a enviar projeto à Câmara solicitando aval para a operação e os parlamentares aprovaram a medida. Porém, a ideia ficou apenas no papel.



A rota mudou em abril do ano passado, quando Lauro admitiu pela primeira vez que poderia reformar prédio antigo – localizado na Rua Oriente Monti, no Centro – para instalar o hospital em vez de construir outro, cujo projeto seria custeado com verbas federal e estadual.



Na ocasião, o prefeito se reuniu com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e pleiteou o montante. “Saio desta reunião com a certeza de que a União ajudará Diadema a ter um novo hospital”, declarou Lauro à época. O aval para que o município cadastrasse a solicitação do recurso junto à União veio em maio. De lá para cá, nada mais se soube.



Nessa mesma época, Lauro se reuniu com o secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann Ferreira, e também postulou verba para instalar o hospital. Ontem, porém, a secretaria alegou ao Diário que não há nenhum pedido formal do município em análise na pasta. O governo João Doria (PSDB) foi confrontado com a informação de que há imagens da reunião e até declaração do secretário prometendo avaliar o pleito, mas o setor manteve as informações. “Nós vamos estudar essas solicitações. Vamos ver no que a gente pode ajudar”, declarou Germann no dia do encontro.



Recentemente, Lauro admitiu ao Diário que pode não conseguir inaugurar o novo hospital municipal ainda no seu mandato. O equipamento substituiria o arcaico e precário HM de Piraporinha.



OUTRO LADO

Questionada, a gestão Lauro contestou o Ministério da Saúde. “O município vem cumprindo todas as formalidades exigidas pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério Público Federal, restando apenas pendência com relação à desapropriação do imóvel, cuja ação foi distribuída e segue em tramitação para a emissão oficial posse. A administração ressalta que vem trabalhando com a maior celeridade para que todas a solicitações sejam atendidas e em breve possam ser iniciadas as obras do novo Hospital Municipal de Diadema.”