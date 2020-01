São Bernardo fere regra e usa azul em ciclovia e ciclofaixa

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



16/01/2020 | 00:01



O governo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), pintou ciclovias e ciclofaixas da cidade na cor azul, ainda que o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito instrua que o vermelho deve ser usado na demarcação desses espaços, além de inscrever símbolos, como cruz de sinalização de farmácias. Já o azul é utilizado para marcar áreas especiais de estacionamento ou de parada para embarque e desembarque de deficientes. Na cidade, os ciclistas estranharam a mudança.

A equipe do Diário esteve em quatro delas na tarde de ontem, e apenas a da Avenida João Firmino estava em vermelho. Na Avenida Kennedy, a maior parte da extensão é azul e as áreas de conflito são vermelhas, conforme a determinação. Contudo, o autônomo de São Bernardo Felipe Santos, 32 anos, considera que, apesar de incomum, a coloração não chega a atrapalhar. Ele acredita que a mudança tenha motivação política. “É a cor do partido (PSDB) do prefeito (Orlando Morando)”, opinou.

Vale lembrar que, em 2014, a Prefeitura de São Paulo determinou que as ciclovias e ciclofaixas da Capital não deveriam mais ser pintadas de vermelho, pois a cor seria propaganda do PT, partido do ex-prefeito Fernando Haddad. Posteriormente, o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) determinou que não se tratava de campanha eleitoral, mas de observância às normas do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) e de padrões de segurança adotados, inclusive, internacionalmente.

Segundo Enio Moro Junior, coordenador do curso de arquitetura e urbanismo da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), as normas do Contran e da ANTP (Associação Nacional de Transportes Públicos) sugerem o uso do vermelho para diferenciar a ciclovia dos demais pavimentos. “É uma cor que contrasta, deixando claro qual é a área da ciclovia, dando mais segurança”, explicou.

O especialista destacou que a definição não é lei, embora seja baseada em análises técnicas para garantir a segurança dos transeuntes. Assim, a Prefeitura pode ser notificada pelo Contran para fazer as alterações. “É importante que outras questões também obedeçam às normas, como os bordos, que devem ser brancos, e a faixa para contraste, que deve ser vermelha”, assinalou.

“É como no semáforo, que já sabemos o que cada cor significa, quando vejo (o asfalto) vermelho, já sei que posso andar (de bicicleta)”, avaliou o jornalista Luiz Américo, 44, de Santo André, que passava pela ciclovia da Avenida Aldino Pinotti. “Não entendi por que pintaram de azul, só sei que é uma ciclovia porque está escrito e se olhar sem atenção, parece que é vaga exclusiva para deficientes ou idosos”, completa.

O auxiliar-técnico são-bernardense Arlindo Rocha Oliveira Filho, 52, usa a ciclovia da Avenida Pery Ronchetti diariamente. “Como é para garantir a segurança (do ciclista), seria bom se fosse vermelho”, disse. No local, apenas as áreas de travessia são azuis. Nos demais trechos, faixas branca e azul delimitam o espaço.

Em nota, a Prefeitura de São Bernardo informou que o modelo adotado prevê uso compartilhado de vias entre ciclistas e pedestres. Para sinalizar o uso compartilhado, utiliza bordos e marcação de cruzamentos e áreas de conflitos em vermelho. “Nestes espaços, não devem ser utilizadas as marcas longitudinais ou pintura vermelha de contraste, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro”, completou a nota. Ainda, o azul foi escolhido com base em estudos técnicos que comprovam que a cor está entre as que mais absorvem calor.

O QUE DIZ A NORMA

DEMARCAÇÃO DOS LIMITES

A marcação longitudinal da ciclofaixa é muito importante, pois é o que realmente define sua existência. Sem esta sinalização a ciclofaixa não existe dentro dos limites da pista de rolamento.

Segundo o CTB, a cor vermelha deverá ser utilizada na sinalização horizontal para proporcionar contraste, quando necessário, entre a marca viária e o pavimento da ciclofaixa, na parte interna desta, associada à linha de bordo branca ou linha de divisão de fluxo de mesmo sentido.

A mesma orientação é dada no item 1.3 da Res. nº 666/86. Cita-se que a sinalização horizontal de cor vermelha deve ser utilizada na regulação de espaço destinado ao deslocamento de biciclos leves.