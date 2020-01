Partido Novo não terá prefeituráveis na região

Raphael Rocha

16/01/2020 | 07:00



O Partido Novo não terá candidatos a prefeito no Grande ABC na eleição desde ano. Em comunicado divulgado ontem, a direção estadual da legenda informou que os diretórios de Santo André e São Bernardo, que ainda nutriam expectativa de ter um prefeiturável, não cumpriram requisitos internos para lançar um nome no pleito. De acordo com o documento, essas cidades não atingiram as determinações sobre proporção de filiação ativa sobre o número de eleitores e saldo em conta com arrecadação de R$ 60 mil – no fim do ano passado, jantares foram promovidos pelos comandantes do Novo em diversos municípios com objetivo de captar recursos para a eleição, uma vez que a legenda se recusa a utilizar o fundo eleitoral. A decisão de ontem se soma à de não autorizar São Caetano a ter um prefeiturável no pleito deste ano. No Grande ABC, apenas no município são-caetanense o Novo participará efetivamente do pleito, com chapa de candidatos a vereador.

Mais Novo – 1

A resolução da direção estadual do Partido Novo já gerou desconforto em algumas cidades do Grande ABC, ainda mais depois de esforço na campanha de arrecadação para a eleição deste ano. Há quem queira ir até a cúpula nacional para rever alguns pontos do estatuto da legenda, mas a tendência é a de que esses movimentos fiquem pelo caminho. O mais próximo do Grande ABC que o Novo terá prefeiturável é na Capital, com Filipe Sabará. A decisão estadual, de certa forma, ajuda candidatos mais à direita na região.

Mais Novo – 2

Em Santo André, o Partido Novo tinha como principais nomes o ex-tucano Miguel Heredia e o ex-ouvidor municipal José Luiz Ribas, que poderiam brigar pela Prefeitura ou por vaga na Câmara. Em São Bernardo, ensaiou-se uma aproximação, via estadual, com o vereador Mauro Miaguti (DEM), mas o debate não avançou. Aliás, o Partido Novo de São Bernardo, em resposta à coluna, citou que o processo de seleção de candidatos é feito pela cúpula nacional e que, em seu estatuto, não há margem para aliança com políticos ou partidos que não tenham os mesmos ideais e valores.

Lançamento de livro

Coordenadora do núcleo de comunicação digital da agência Nova CIN, de São Caetano, Samantha Teixeira lançou livro Campanhas Políticas nas Redes Sociais – Como Fazer Comunicação Digital com Eficiência. A publicação traz técnicas e cases de estratégias eleitorais bem-sucedidas na internet, não só no País. A obra já pode ser adquirida nas melhores livrarias do Brasil e, em breve, haverá o lançamento oficial do livro em Brasília e em São Paulo.

Filiação

O Avante de São Caetano, presidido pelo ex-deputado Marquinho Tortorello, oficializou a filiação do ex-vereador Gilberto Costa, que estava no Patriota e deve tentar retornar à Câmara neste ano.

Secretariado – 1

Esta coluna mostrou ontem que a superintendente de Unidade de Comunicação de Santo André, Luciana Patara, está entre os nomes cogitados para eventual secretariado pelo ex-vereador e prefeiturável de São Caetano Fabio Palacio (PSD) – ela estaria, inclusive, de alguma forma privilegiando aliados de Palacio no cargo que exerce na cidade vizinha. Além de Luciana, outros nomes estão no radar de Palacio.

Secretariado – 2

Para Secretaria de Esportes, Fabio Palacio projeta Marcel Camilo, filiado ao PDT e empresário do ginasta Arthur Zanetti, ou Mauro Chekin. O educador André Stabile, outro do PDT, iria para a Educação – o ex-vereador Edgar Nóbrega (PDT) também é comentado. Jesus Adalberto Gutierrez, secretário de Saúde no governo Paulo Pinheiro (DEM), iria para a pasta. Agora só falta Palacio vencer a eleição.