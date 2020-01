Sto.André espera até dia 30 sinal de Doria sobre Av.dos Estados

Fábio Martins

Do dgabc.com.br



15/01/2020 | 23:24



A Prefeitura de Santo André, gerida por Paulo Serra (PSDB), aguarda sinalização do governo de São Paulo para convênio de revitalização da Avenida dos Estados até o dia 30. O tucano alegou ontem, depois de vistoria no andamento de obras de creche na cidade, que o prazo foi estipulado na semana passada pelo próprio secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi (PSDB), que atribuiu o período à abertura formal do orçamento estadual e quando se inicia a possibilidade de credenciamento de novos projetos junto ao sistema do Palácio dos Bandeirantes.



Paulo Serra reiterou que dará encaminhamento ao plano municipal de reforma da via, “com ou sem o Estado”, mas que, caso haja concretização da parceria, a diferença é no tempo de execução, assim como pode acontecer em relação a eventual envolvimento do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC no projeto, o que ampliaria a São Caetano e Mauá. “Podemos fazer em dois anos, um ano ou seis meses. A capacidade de investimento própria não é suficiente para fazer a intervenção de uma vez só, inteira. Temos compromisso do secretário Vinholi e do governador (João Doria, PSDB) de até o fim de janeiro, a partir do dia 20, especificamente, abrir e assinar o convênio.”



Existe pleito de agentes públicos para que o Consórcio execute a antiga demanda regional. Apenas a parcela da avenida que engloba solo andreense, com 17 quilômetros entre os dois lados da extensão, custaria R$ 72 milhões. O Paço definiu que parte dos recursos municipais será oriunda de empréstimo do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), da Caixa, que vai aplicar por meio do programa Rua Nova, o que inclui, além do asfalto, iluminação e paisagismo – outra parte virá do acordo de concessão com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). “Ambos são para infraestrutura. A parceria seria 60% (Estado), 40% (Prefeitura).”



Com PPP, aterro pode durar 15 anos’



O prefeito Paulo Serra sustentou que o projeto de usina de incineração da empresa Lara Central de Tratamento e Resíduos, apresentado terça-feira no Consórcio Intermunicipal, tocado em Mauá e que tende a incluir outras cidades da região, não inviabiliza a PPP (Parceria Público-Privada) do lixo, em trâmite em Santo André – que possui aterro sanitário próprio. “A tecnologia (da queima de lixo) apresentada dá tranquilidade no longo prazo. Quem pensa em política pública não pode pensar só no mandato, quatro, oito anos. O (programa) Santo André 500 anos pensa a cidade para os próximos 35. A PPP resolve o problema de médio prazo.”



Para ele, os projetos são complementares. O de Santo André está na fase de análise técnica da proposta da Peralta Ambiental. Com a PPP, segundo o tucano, o aterro local “pode durar dez, 12, (até) 15 anos (de vida útil adicionais), dependendo da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo)”. “Ao fim disso é que podemos pensar na outra tecnologia. Se acontecer paralelo, melhor, porque já teríamos planejamento de longo prazo”, disse, ao acrescentar que o tempo de concessão deve ser de 30 anos. “Contrato de 30 anos numa PPP dá estabilidade para investimento de grande porte na ampliação do aterro e manutenção da nossa independência.”