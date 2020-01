Sto.André planeja entrega da 7ª creche para março

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



16/01/2020 | 00:05



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), visitou ontem as obras da futura creche Jorge Beretta, no Parque Erasmo Assunção, prevista para ser entregue em março. O equipamento será o sétimo de dez programados para serem concluídos até o fim de sua gestão, com o objetivo de zerar a demanda por vagas no município.

Com capacidade para 340 crianças, com idades entre zero e 3 anos, a unidade contará com três pavimentos, incluindo lactário, biblioteca, ateliê de artes e salas de música, além do berçário, que, segundo a administração, ocupará o primeiro andar inteiro, devido à grande demanda. O equipamento custará R$ 6,5 milhões.

“A creche vai beneficiar crianças de bairros como Parque Oratório e Itamarati, próximos da unidade de ensino. O que antes era apenas um terreno sem uso, conseguimos retomar e oferecer espaço de qualidade para a população”, disse o prefeito.

Além deste equipamento, a administração já entregou à população as creches Guaratinguetá II, no Jardim Alzira Franco, Mirante II, no Jardim Mirante, Cata Preta, no bairro Cata Preta, Jardim Santo André e Jardim Rina, que, segundo Paulo Serra, apresentam padrão de qualidade em sua construção, como acessibilidade por elevadores. “Optamos em não ter as rampas de acesso justamente porque ocupam espaços de mais salas de aula. Quando for preciso, os elevadores estarão disponíveis”, destacou.

O chefe do Executivo ainda observou que, no início de sua gestão, a fila por vagas em creches somava cerca de 5.000 crianças, e atualmente esse número diminuiu para 1.500. Segundo ele, o objetivo é atender toda a demanda com as demais creches a serem entregues no decorrer deste ano, como Guaratinguetá I, Jardim Santo André II, Mirante I e Tamarutaca.

Para a secretária de Educação interina do município, Zane Machi, a região que receberá o novo equipamento “é mais tranquila em questão de demandas”. Diante disso, avaliou que é possível a inclusão também de alunos de outros bairros no local. “Se sobrar vaga nessa unidade, conseguimos realizar uma demanda assertiva, oferecendo às crianças de outros bairros que esperam vaga.”

Todas as obras estão sendo realizadas em parceria com o governo federal, por meio do programa Proinfância (Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil).