Reservas marcam e Ponte Preta vence jogo-treino diante do Desportivo Brasil

15/01/2020 | 20:32



No primeiro jogo-treino da pré-temporada, a Ponte Preta venceu o Desportivo Brasil-SP, de virada, por 2 a 1, no HWT Sports, em Bragança Paulista. Caio César abriu o placar, mas os reservas Felipe Saraiva e Alisson definiram a vitória com duas assistências de Vinícius Zanocelo. O placar poderia ter sido maior, mas Alisson Safira perdeu um pênalti no fim do duelo.

O time escalado pelo técnico Gilson Kleina no primeiro tempo, empatado sem gols, teve força máxima: Ygor Vinhas; Jefferson, Wellington Carvalho, Henrique Trevisan e Guilherme Lazaroni; Dawhan, Camilo e João Paulo; Apodi, Bruno Rodrigues e Roger.

Após o intervalo, o treinador mudou praticamente todas as peças, com exceção ao gol. A nova escalação teve: Ygor Vinhas; Matheus Alexandre, Alisson, Léo e Yuri; Danrley, Bruno Reis e Vinícius Zanocelo; Mateus Anderson, Felipe Saraiva e Alisson Safira.

O elenco da Ponte Preta segue em Bragança Paulista até sábado, quando retorna para Campinas. A estreia no Campeonato Paulista acontece no dia 23, às 19h, diante do Santo André, no Estádio Moisés Lucarelli.