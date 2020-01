Valores do IPTU de SP já podem ser consultados

15/01/2020 | 19:59



O valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de São Paulo já pode ser consultado pelo contribuinte. A consulta foi disponibilizada nesta quarta-feira, 15, e deve ser feita pela internet . Também já é possível fazer o pagamento à vista ou da primeira parcela, segundo a Secretaria Municipal da Fazenda.

O envio das notificações do pagamento do IPTU começa nesta sexta-feira, 17.

O vencimento da primeira parcela ou cota única de todos os contribuintes com imposto a pagar ocorre em fevereiro, exceto para aqueles que optaram para o envio a administradoras, cujo vencimento será em 20 de março.

Segundo a secretaria, não haverá o envio mensal de boletos para quem não fizer o pagamento à vista. A medida já havia sido adotada em anos anteriores. Os contribuintes que optarem pelo parcelamento vão receber em um único formulário todos os boletos para pagamento. "Esses boletos poderão continuar a ser pagos mensalmente, conforme os vencimentos de cada parcela", afirma nota da prefeitura.

O pagamento a vista dá desconto de 3% no imposto.

O IPTU deste ano ficou 3,5% maior, após reajuste feito pelo governo Bruno Covas (PSDB) no último dia 24 de dezembro. O índice de aumento é o mesmo que foi aplicado em 2019 e deve ser levemente menor do que a taxa oficial de inflação do período, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que deve ficar em 3,98%.