Com gols de Neymar e Mbappé, Paris Saint-Germain goleia Monaco no Francês

15/01/2020 | 19:35



Com atuação inspirada de Neymar e Mbappé, o Paris Saint-Germain goleou o Monaco, por 4 a 1, fora de casa, nesta quarta-feira, em jogo válido pela 20.ª rodada do Campeonato Francês.

Com dois gols do atacante francês e um do brasileiro, o PSG conseguiu sua 16.ª vitória. O time soma 40 pontos na liderança da classificação, enquanto o Monaco, com 29, é o nono classificado.

Neymar e Mbappé se revezaram pelo lado esquerdo e conseguiram realizar várias jogadas perigosas. Em dois lances criados pelo astro francês, o brasileiro falhou nas finalizações, mas levou muito perigo também em uma cobrança de falta.

O Monaco, confiante após o empate por 3 a 3 no jogo do fim de semana, não se intimidou e empurrado pela torcida obrigou o goleiro Navas a fazer pelo menos duas boas defesas.

Aos 27 minutos, Mbappé se deslocou para o lado direito e surpreendeu a marcação rival. Lançado, tocou com categoria para abrir o placar. No fim do primeiro tempo, Neymar deixou a sua marca, ao converter uma penalidade.

O segundo tempo continuou bem disputado, mas o talento do time de Paris, mais uma vez, desequilibrou a disputa. Com grande visão de jogo, Neymar lançou Pablo Sarabia por trás da zaga do Monaco. O espanhol só teve o trabalho de tirar do goleiro Lecombe, aos 27 minutos.

Valente, o Monaco não se entregou e conseguiu diminuir, aos 42 minutos, com Bakayoko, após falha de Navas na saída de gol. O gol animou o time da casa, mas um erro de passe acabou com a reação. Neymar puxou o contra-ataque e tocou para Mbappé definir a goleada.

Em outro jogo da rodada, o Rennes, com um gol de Honou, aos 19 minutos do segundo tempo, derrotou o Nimes, fora de casa, e chegou aos 36 pontos, na terceira colocação. O Nimes, com 15 pontos, é o 19º colocado.

O empate entre Amiens (18º, com 18 pontos) e Reims (8º, com 29 pontos), por 1 a 1, completou a lista de jogos desta quarta-feira.