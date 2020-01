Alok grava vídeos no Instagram e mostra o rostinho de Ravi

15/01/2020 | 19:10



Alok que virou um paizão bem babão, utilizou as redes sociais nesta quarta-feira, dia 15, para falar sobre a aparência de seu primeiro filho, Ravi, fruto de sua relação com Romana Novais. O DJ apareceu nos vídeos sem camisa e contou o quando o pequeno é parecido com sua esposa.

O Ravi é a cara da Romana. Puxou todos os traços dela. É o Romano. Só tem uma coisa que me puxou: ele é noturno. Fica acordado a noite. Impressionante. 3h30 da manhã toda noite, ele está acordado, pilhado!

O músico ainda aproveitou o momento reflexivo para relembrar o dia em que Ravi veio ao mundo e um detalhe muito importante.

Engraçado que as contrações mais fortes, do dia do trabalho de parto, foram 3h30 da manhã também. Teve uma contração super forte em casa, e foi quando fomos correndo para o hospital. Engraçado, né?

Seria mesmo uma coincidência? Pelo pequeno ficar acordado muito cedo, Alok aproveitou para fazer uma brincadeira acompanhado de uma enquete.

Será que ele vai ser DJ ou médico?

E claro, durante todo o bate-papo o DJ deixou aparecer um pouquinho o rostinho de seu primogênito. Que fofo, né?