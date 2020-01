Jobson espera ter mais oportunidades no Santos com o 'tranquilo' Jesualdo

15/01/2020 | 19:06



O início dos trabalhos com o técnico Jesualdo Ferreira anima o volante Jobson para a disputa da temporada no Santos. O jogador fez uma comparação entre o atual comandante santista e o argentino Jorge Sampaoli, nesta quarta-feira, em entrevista coletiva.

"O Sampaoli é bem elétrico, e o Jesualdo é mais tranquilo, procura conversar mais e ver o ser humano. Isso faltava para o Sampaoli, faltava procurar entender o lado do jogador. Jesualdo olha no olho de todo mundo para saber o que está acontecendo", disse o atleta, de 24 anos.

Apesar das poucas chances que teve com Sampaoli, Jobson fez elogios ao trabalho do treinador, que levou o time de Vila Belmiro ao vice-campeonato brasileiro. "O que o Sampaoli fez foi muito bom, tentei aprender com tudo e agora quero ouvir tudo que o professor Jesualdo passar para ter um grande ano com o Santos."

No ano passado, Jobson foi contratado do Bragantino e só atuou em apenas quatro jogos, sempre atuando como primeiro volante, em substituição a Diego Pituca ou Alisson. Com Jesualdo, existe a possibilidade de o atleta ser utilizado em outras posições.

"Quando ele (Jesualdo) chegou, falou que eu e Alison somos ótimos jogadores. Ele disse que tenho que me adaptar a jogar de primeiro, de segundo e até de zagueiro. Procuro fazer todos os trabalhos que pede para ficar à disposição."

VILA BELMIRO - o setor visitante foi realocado para uma área próxima às cabines de imprensa. A mudança, segundo nota da assessoria de imprensa do clube, tem como objetivo dar mais espaço à torcida santista nas arquibancadas e também melhorar a segurança, o fluxo de acesso e a comodidade para todos os frequentadores do estádio. A entrada dos visitantes será pelo portão 19 e não mais pelo 21.