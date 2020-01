Monumentos ao padre Capra

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



16/01/2020 | 00:01



“Quem vai até Paranapiacaba de carro nem sempre nota à beira da rodovia, diante da abandonada e enferrujada estação de Campo Grande, uma pequena capela no alto de um morro. Esta pequena edificação é conhecida por três nomes: Monumento ao Divino Redentor, Igreja de Bom Jesus da Boa Viagem e Monumento ao Cristo Redentor. Foi inaugurada em 6 de maio de 1912. A idealização e construção da pequena capela foi iniciativa do padre Luiz Capra, que teria gasto todas as suas economias para isso.”

Cf. Douglas Nascimento, 2011.

Famílias antigas preservam a lembrança da missa de 7º dia do padre Capra. A lembrança tem a foto do padre.

Quem a imprimiu foi o padre Faustino Consoni, carlista como ele.

Na mesma semana em que faleceu o padre Luiz Capra, foi organizada uma comissão para angariar donativos destinados à construção de um monumento em sua memória.

Da comissão fizeram parte lideranças de Santo André: senador Flaquer, Antonio Queiroz dos Santos, professor José Augusto Leite Franco, prefeito Saladino e Bernardino Queiroz dos Santos.

Os recursos foram arrecadados e o monumento inaugurado em 1921 ao lado da capela do Cemitério da Saudade, em Vila Assunção, onde permanece. São vizinhos ao jazigo os túmulos do próprio Senador Flaquer e do tecelão Constantino Castelani.

A MORTE

Padre Luiz Capra faleceu em 4 de janeiro de 1920, no atual bairro Fundação, em São Caetano. Morte repentina, quando celebrava missa na igreja local. Tinha, então, 39 anos.

Ele era sobrinho de um escritor e comediógrafo italiano chamado Parmento Bettoli. Nasceu em Parma, em 17 de novembro de 1879. Veio de imediato para o Brasil – e para a região. Em 1905 realiza seu primeiro batizado na Paróquia de São Bernardo.

O segundo busto do padre Capra, na Praça do Carmo, foi esculpido por Antonio Canever, o mesmo que esculpiu a estátua de John Kennedy na Praça Kennedy, e o busto de Antonio Flaquer, na praça que leva o nome do ex-prefeito e ex-deputado estadual, no Ipiranguinha.

Duas escolas, uma em Santo André, outra em São Caetano, têm o nome de Padre Luiz Capra.