Volkswagen foi o grupo que mais vendeu no mundo em 2019; veja a lista completa

Maria Beatriz Vaccari

Do Garagem360



15/01/2020 | 18:18



A Volkswagen foi o grupo automotivo que mais vendeu ao redor do mundo entre janeiro e dezembro de 2019. No total, a fabricante alemã emplacou 10.336.495 carros, segundo a consultoria italiana Focus2Move. Toyota Group e Renault Nissan Alliance ocupam o segundo e o terceiro lugar do ranking, respectivamente. Na galeria, veja a lista completa.

Grupos automotivos que mais venderam em 2019

Foto: Divulgação 1. Volkswagen Group – 10.336.495 unidades
Foto: Divulgação 2. Toyota Group – 9.698.609 unidades
Foto: Divulgação 3. Renault Nissan Alliance – 9.222.665 unidades
Foto: Divulgação 4. General Motors – 7.744.714 unidades
Foto: Divulgação 5. Hyundai-Kia – 7.203538 unidades
Foto: Divulgação 6. Ford Group – 4.901.247 unidades
Foto: Divulgação 7. Honda Motor – 4.851.189 unidades
Foto: Divulgação 8. FCA – 4.360.186 unidades
Foto: Divulgação 9. PSA – 3.176.473 unidades
Foto: Divulgação 10. Mercedes Daimler – 2.623.037 unidades