Leo Alves

Do Rota de Férias



15/01/2020 | 18:18



Atualmente, cerca de 40 cias. aéreas operam voos regulares de passageiros no Brasil, segundo os dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O sistema do órgão mostra até mesmo empresas que nem voam mais nos aeroportos brasileiros, como a nipônica Japan Airlines e a árabe Etihad. Porém, apenas as que de fato estão ativas foram contabilizadas.

Cias. aéreas que operam no Brasil

Na galeria especial do Rota de Férias, confira quais são as empresas que voam no Brasil atualmente. Companhias de táxi aéreo e de transporte de cargas ficaram de fora da seleção.