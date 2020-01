Leonardo DiCaprio pode terminar namoro por causa de pressão para se casar

15/01/2020 | 18:11



Leonardo DiCaprio parece que está pensando em voltar a ser solteiro! De acordo com o site Radar Online, o ator estaria considerando terminar seu relacionamento com Camila Morrone, de 22 anos de idade. O motivo? A pressão que estaria sofrendo para se casar com a modelo.

Uma fonte contou ao veículo:

- Leo ama ficar com a Camila, mas ele tem sentido tanta pressão para pedi-la em casamento, que está pronto para acabar com tudo.

A pressão não estaria vindo apenas de Camila, mas também da mãe de DiCaprio, Irmelin Indenbirken, que quer vê-lo comprometido.

- Leo é completamente solteiro. Ele quer fazer o que quiser, e quando começa a se sentir encurralado, essa é a dica para terminar.

Leonardo DiCaprio e Camila Morrone foram vistos juntos pela primeira vez em 2017. Será que o relacionamento chegará ao fim em 2020?

Desabafo

Em meio aos rumores de término, Camila Morrone deu uma entrevista para a revista WSJ e falou sobre como o namoro com o astro de Hollywood pode interferir negativamente em sua vida profissional, devido aos comentários negativos que recebe por parte do público.

- Mais exposição leva a mais julgamento e negatividade. É meio chato porque você está tentando fazer um bom trabalho, ser legal e uma boa pessoa, e em meio a isso... as pessoas muitas coisas negativas para você.

Ela garantiu, no entanto, que isso não tira a sua felicidade por trabalhar com o que ama. Tenso, hein?