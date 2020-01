Santo André prevê entrega da sétima creche para março

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



15/01/2020 | 16:38



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), vistoriou, na tarde desta quarta-feira (15), as obras da futura creche Jorge Beretta, no Parque Erasmo Assunção, na cidade, que está prevista para ser entregue no mês de março. O chefe do executivo ressaltou que o equipamento será o sétimo de dez creches previstas até o final de sua gestão.

Com capacidade para 340 vagas, de crianças de 0 a 3 anos, a creche Jorge Beretta contará com três pavimentos, incluindo o lactário, biblioteca, ateliê de artes e salas de música, além do berçario que, segundo a administração, ocupará o o primeiro andar inteiro, visto a grande demanda de toda região. O novo equipamento foi construído com investimento de R$ 6,5 milhões.

"A creche vai beneficiar crianças dos bairros como Parque Oratório e Itamarati, próximas a unidade de ensino. Além disso, todas as creches já entregues (Guaratinguetá II, Mirante II, Cata Preta, Jardim Santo André e Jardim Rina), incluindo essa prevista (Jorge Beretta), estão no mesmo padrão de qualidade", destaca o prefeito.

Estão em construção as creches Guaratinguetá I, Jardim Santo André II, Mirante I e Tamarutaca. Todas as obras estão sendo realizadas em parceria com o governo federal, por meio do programa Proinfância (Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil).

Mais informações amanhã (16), no caderno de Setecidades.