Criminoso é morto e policial fica ferido durante perseguição em Santo André

Vanessa Soares

Do Dgabc.com.br



15/01/2020 | 16:57



Um criminoso foi morto e um policial ficou ferido na manhã desta quarta-feira (15) durante uma perseguição policial em Santo André.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, uma equipe da PM (Polícia Militar) se dirigia para o 41º BPMM (Batalhão da Polícia Militar Metropolitana) quando foram informados por populares que uma moto roubada tinha sido vista trafegando pela rua Carneiro de Campos, no Jardim Estella.

Os agentes partiram no encalço da motocicleta. Quando os criminosos perceberam a presença dos policiais, tentaram fugir pela praça na rua Júlio Dantas, onde se dirigiram para uma trilha de terra. O condutor se desequilibrou e a moto caiu. Os policiais então desembarcaram da viatura, quando o garupa efetuou disparos de arma de fogo, atingindo um deles no braço esquerdo. Ainda assim os policias revidaram a agressão, atingindo um dos criminosos, que ainda não foi identificado. O socorro foi chamado para ambos. O PM foi encaminhado para o Hospital Municipal de Santo André, onde foi internado para observação. Não há informações sobre seu estado de saúde. O criminoso não resistiu aos ferimentos e o óbito foi constatado no local. O outro bandido conseguiu fugir.

A moto utilizada pelos meliantes era de Henrique Lucas dos Santos, 20 anos, que havia sido roubado mais cedo. Ele contou que tinha saído da casa de um amigo no Jardim Estella e seguia para o trabalho quando uma Fazer 250 azul com dois indivíduos cruzou com ele, sendo que o condutor usava uma touca ninja. Ao chegar no seu local de trabalho, foi abordado pelos mesmo homens que havia visto. Com arma em punho, o garupa ordenou que Santos entregasse a moto e o telefone celular e se evadiram.

A perícia foi solicitada no local dos fatos. As armas, tanto dos policiais quanto dos criminosos, foram apreendidas para perícia.

O caso foi registrado pelo setor de homicídios da Delegacia Seccional de Santo André.