Fãs criam campanha na web para que Vanessa Hudgens volte a namorar Zac Efron

15/01/2020 | 16:11



Parece que a internet não está sabendo lidar com o término de Vanessa Hudgens e Austin Butler. O casal namorou por nove anos e a notícia, dada por uma fonte em contato com o Us Weekly, se tornou um dos assuntos mais comentados no mundo todo.

Mas, para nossa surpresa, boa parte da repercussão não tem a ver com a separação, e sim com o fato de que Vanessa está solteira e agora poderá engatar um romance antigo com, ninguém mais, ninguém menos, que Zac Efron!

Para quem não sabe, os dois deram vida a Troy Bolton e Gabriela Montez, par romântico na franquia de High School Musical, e namoraram durante as gravações dos filmes, entre 2005 e 2010. O romance, é claro, fez muito sucesso na época e uma campanha com a hasgtag Zanessa, com o qual o ex-casal era chamado quando ainda estava junto, foi lançada no Twitter pedindo a retomada do relacionamento.

O fim do namoro da Vanessa me fez sonhar, quero Zanessa de volta!, disse um fã.

Sei que muitos podem estar tristes com o fim do namoro dela, mas estou rezando para que ela e o Zac retornem como mágica, foi outro comentário.

No entanto, parece que a possibilidade de Vanessa e Zac voltarem é pequena, visto que em 2017 a atriz declarou em entrevista ao Access Hollywood que não fala mais com o ex: Eu perdi completamente o contato com ele.

Vish... Bom, não custa sonhar, né?