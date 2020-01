Partido Novo fica fora da eleição a prefeito no Grande ABC

Raphael Rocha

15/01/2020



O Partido Novo não terá candidatos a prefeito no Grande ABC na eleição desde ano. Em comunicado divulgado nesta quarta-feira (15), a direção estadual da legenda informou que os diretórios de Santo André e São Bernardo, que ainda nutriam expectativa de ter um prefeiturável, não cumpriram requisitos internos para lançar um nome no pleito.



De acordo com o documento, essas cidades não atingiram as determinações sobre proporção de filiação ativa sobre o número de eleitores e saldo em conta com arrecadação de R$ 60 mil – no fim do ano passado, jantares foram promovidos pelos comandantes do Novo em diversos municípios com objetivo de captar recursos para a eleição, uma vez que a legenda se recusa a utilizar o Fundo Eleitoral.



A decisão desta quarta-feira se soma à de não autorizar São Caetano a ter um prefeiturável no pleito deste ano. No Grande ABC, apenas no município são-caetanense o Novo participará efetivamente do pleito, com chapa de candidatos a vereador.