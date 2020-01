Spotify lança playlists personalizadas para animais de estimação

Da Redação, com assessoria

Uma pesquisa global feita pelo Spotify mostra que 71% dos donos de animais tocam música para seus pets, 8 em cada 10 acreditam que os bichinhos gostam de ouvir canções e a maioria acha que a música pode ajudá-los a aliviar o estresse, aumentar sua felicidade e fazer companhia. Foi pensando nesse público que o Spotify lançou nesta quarta-feira (15) a ferramenta Pet Playlists.

Pet Playlists é uma nova experiência em que os usuários do Spotify podem obter uma playlist com algoritmos selecionados com base em seus gostos e em atributos e características de seus próprios pets. Por exemplo, um cão hiperativo e enérgico pode combinar com uma lista de faixas animadas, enquanto um gato tímido pode ganhar uma seleção com ritmos mais lentos e calmos.

Cada lista inclui cerca de 30 músicas, que foram selecionados com a ajuda de David Teie, musicólogo, violoncelista da Orquestra Sinfônica Nacional dos Estados Unidos, e compositor de dois álbuns de canções para gatos. O especialista aconselhou sobre os gostos e desgostos de cada animal. Por exemplo, os cães não respondem bem às faixas com um alcance vocal baixo, pois costumam ser vistas como uma ameaça.

Para criar uma lista com a ajuda do Pet Playlists é simples. Basta acessar esta página via desktop ou dispositivo móvel. Depois, siga o passo a passo:

1. Escolha seu animal de estimação (cachorro, gato, iguana, hamster ou passarinho).

2. Aponte as características do seu pet. Ele é mais calmo ou enérgico? Tímido ou amigável? Indiferente ou curioso?

3. Adicione um nome e uma foto para personalizar a playlist. Pronto! A playlist de seu bichinho será adicionada ao seu Spotify.

